Heute in Our Voice sprechen wir mit Regisseuren aus Georgia, die seit einigen Jahren in Deutschland leben. Außerdem hört ihr ein KollegInnegespräch zwischen Rufine und Vladimer, der mehr über sein Leben in Deutschland erzählen wird und sein neue Tätigkeit bei Our Voice.

Die Sendung ist auf Georgisch und Deutsch.

Schaltet ein, auf rdl.de und auf 102.3Mhz