Our Voice am 18.11.2020

Diese Woche bei Our Voice:

- Bericht über die Wahl des Freiburger Migrantenbeirats

- Unsere Kollegen und Newcomers im Team Jafaru und Ahmet führen uns in die Welt der Flüchtlinge in Lörrach und Freiburg

EN

This week in Our Voice:

- Report about the election of the Freiburg Migrant Advisory Council

- Our colleagues and newcomers in the team Jafaru and Ahmet take us into the world of refugees in Lörrach and Freiburg

The show is in German, English and Kurdisch.

#OurVoice