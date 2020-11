"Wir stehen für Inklusion."

Am 13. Dezember wird in Freiburg der neue MigrantInnenbeirat gewählt.

Der MigrantInnenbeirat ist ein kommunalpolitisches Gremium mit 19 Mitgliedern, das alle 5 Jahre neu gewählt wird. Er vertritt die Belange von Freiburgerinnen und Freiburgern mit Zuwanderungsgeschichte in der Öffentlichkeit und gegenüber dem Gemeinderat.

Dieses Jahr stellen sich 52 engagierte Kandidierende zur Wahl. Das Our Voice Team hat sich mit einigen Kandidierenden unterhalten. Hören wir mehr über das politische Engagement der KandidatInnen und ihr Vorhaben als VertreterInnen von Menschen mit Migrationsgeschichte.

EN

On December 13th, the migrant advisory board will be elected in Freiburg!

The Migrant Advisory Board is a communal political body with 19 members that is re-elected every 5 years. They represent the interests of Freiburg residents with an immigrant background in public and before the municipal council.

This year, 52 committed candidates stand for election. The Our Voice team spoke to a few candidates. Here are more details about their political commitment and their plans as representatives of people with a migration background.