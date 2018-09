restrisiko

Die Themen: Atomkraft-GegnerInnen blockierten mit einer Abseil-Aktion einen Uran-Zug. Was steckt hinter einem Uran-Transport von Hamburg nach Narbonne im Süden Frankreichs? Die Aktion soll vor allem dazu dienen, die Zusammenhänge aufzudecken.

So gut wie gar nicht kommt das Thema EURATOM in den deutschen Mainstream-Medien vor. Merkwürdiger Weise war EURATOM in Österreich kürzlich eines der Top-Themen… Und die Umwelt-Organisation Global 2000, die österreichische Partner-Organisation des deutschen BUND, lobte sogar die österreichische Bundesregierung! Was ist da los? Nun ja, auch in diesem Fall geht es um Geld. Kaum jemand in Deutschland ahnt, daß Millionen Euro an Subventionen auch von Österreich nach Deutschland fließen... Wer genauer hinschaut, erkennt dann auch, daß es einen gravierenden Unterschied macht, ob eine Auflösung des EURATOM-Vertrags gefordert wird oder etwa der Austritt Österreichs...

Weiter nach Baden-Württemberg: Ist im "Ländle" mit dem angeblich grünen Ministerpräsidenten alles im Lot? Droht Gefahr nur noch von den vielzitierten grenznahen Atomkraftwerken? Ist es möglich, daß auch bei Heilbronn ein Schrott-Reaktor das Leben der Menschen aufs Spiel setzt?

Obwohl Viele meinen, daß Thema Atomenergie sei doch längst "gegessen", sieht dies eine kleine Minderheit offenbar anders - und steckt 58 Milliarden Euro in die Subventionierung von Kohle- und Atomkraftwerken... Wir berichten darüber, was Greenpeace Österreich jetzt aufgedeckt hat.

Dauerthema seit mehr als einem Jahrzehnt: Das marode sogenannte Versuchs-Endlager Asse II. Auch dieses Thema droht aus der der öffentlichen Wahrnehmung zu verschwinden - weil sich nichts Neues tut. Dabei ist gerade dies ein heißes Thema...