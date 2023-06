„Am autoritären Kipppunkt In Deutschland werden autoritäre Ereignisse mehr, politische Räume enger. „Law and Order“-Politik hat Konjunktur.“ So der Titel eines Aufsatzes in der Taz vom Humangeographen Daniel Mullis, dem Rechtswissenschaftler Maximilian Pichl und der Soziologin Vanesse E. Thompson. Über autoritäre Kipppunkte haben wir mit Daniel Mullis gesprochen.