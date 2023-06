„Wenn wir uns nicht antifaschistisch positionieren, wird uns der rechte Rollback überrollen.“

100 Jahre CSD Freiburg - traditionsbewusst & grundsolide so das Motto des diesjährigen Christopher Street Days in Freiburg, der am Samstag ab 14 Uhr stattfindet. Vor dem großen Feiertag am Samstag sorgt die Distanzierung des baden-württembergischen Lesben- und Schwulenverband vom Freiburger CSD für Furore. Ein antifaschistisches Logo stieß dem Verband auf. Wir haben mit Ronny von der CSD Orga über das Motto, die Notwendigkeit des CSD und den diesjährigen CSD gesprochen. 17:58

Auch Radio Dreyeckland wird mit dem Ü-Rad an der Pride teilnehmen und von 16-17 Uhr auch live sendn....