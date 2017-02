Die UN hat am Montag, den 6. Februar ein Bericht zur Lage in Afghanistan veröffentlicht. Dieser zeigt ansteigende Zahlen an getöteten Zivilistinnen, vor allem unter den Kindern und eine immer instabilere Situation im Land auf. Trotzdem möchte die Bundesregierung an Abschiebungen von Geflüchteten nach Afghanistan festhalten.

Wir berichten über die Erkenntnisse des Berichts und Kommentieren die dazugehörige Politik der Bundesregierung.