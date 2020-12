Kommentar: Ach Du sorgloses Covid-19 Freiburg!

Freiburg ist ja so geil sorglos. Binnen zweier Weihnachtseinkaufs Wochenden sind die auf dem Rücken der zwangsgebeutelten Kulturschaffenden und Kneipiers erzielten Rückgänge bei der 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen wieder abgeschafft: Mittwoch morgen 9.12.20 119,99.

Die Entwicklung läuft nicht mehr in Richtung der 50 bei der 7-Tage Inzidenz.

Seit dem 31.10.20: mit 133,5 (vor dem Kulturshutdown) ging sie runter bis in die 70er. Dann wieder auf z.B. am 26.11.20:89,2 wieder hinauf und am 2.12.20: 98,3. Da deutet sich also schon heute am 9.12.20 die Gefahr eines erneuten exponentiellen Wachstums an.

Aber die Toten? Nur drei in einer Woche - nur acht seit Beginn des Kulturshutdowns Anfang November? Auch noch Alte ? Wenn da nicht 17 von 24 allein in den Freiburger Kliniken intensivmedizinisch versorgten COVID-19 Patienten gerade heute um ihr Leben kämpfen würden! Allein in Freiburg!



Wie steht es eigentlich um die statistisch "geschätzten" Genesenen?

In medizinischen Fachkreisen wird COVID-19 am Beispiel der ersten Welle bereits als eine Systemische Krankheit behandelt. Herzmuskelentzündungen von Hochleistungssportlern in der Altersklasse der 20er. Mehrmonatige Genesungsprozesse in der Altersklasse von 30 bis 59. Nicht nur bei zuvor schweren Verläufen. Mit: schnellen Erschöpfungserscheinungen, langanhaltenden entzündlichen Prozessen anderer Organe Konzentrations- und Erinnerungsschwächen usw usf. (Der Author kennt zwei persönlich in Freiburg). Der Mehrzahl der unbeschwerten Konsumierenden wohl unbekannt.

Niemand wünscht den 3.213 bisher positiv getesteten Personen auch nur im nennswerten Umfang solche Verläufe. Ja nicht einmal die leichten, die nach einen Woche abklingen können.

Da aber auf 72 Freiburgerinnen nur 1 Sars-CoV-2 Positiver kommt, diese zudem teils asymptomatische Verläufe haben, ist Geschwister Leichtfuß offensichtlich noch immer viel zu hoch im Kurs!

Malochen und konsumieren wider den Profiteinbruch sollen wir regierungsoffiziell ja weiterhin! So pendeln Tag für Tag 80.000 nach Freiburg ein und Abertausende in die Hotpots wie Basel und die Schweiz aus.

Und - es schneit .....

Welch ein frohes neues Jahr steht uns dann bevor? Auch ohne AprésSki?

Oder kommt jetzt doch die Wende zu Achtsamkeit und Sorgfalt aller?

Kommen Medien z.B. nachhaltig ihrer Informationspflicht mit einer an Evidenz der Erfahrungen der schon Betroffenen in Pflegeheimen, Krankenhäusern und "Genesenen" wahr.

Oder bleibt es dabei, sich stattdessen im Wiederkäuen abgedroschener Politikerphrasen eines Lindners und Konsorten von auf den Profit "der" Wirtschaft schielenden Ministerpräsidenten oder gar ganz zu schweigen von den völkischen Pandemieleugnern mit dem zu reinigenden deutschen "Volkskörper" im "survival of the fittest", zu suhlen?

Ich denke wir können es besser. Just do it! Überzeugt die Schwankenden, die das gerede nicht mehr hören wollen und isoliert die Pandemie-Hetzer.

meint Euer Michael