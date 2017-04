Der BAUVEREIN „Wem gehört die Stadt? Im Mietshäusersyndikat hat in einer Erklärung verkündet: „Wir bewerben uns auf alle Baugrundstücke, die die Stadt in neuen Baugebieten ausschreibt und die für Mietshausprojekte geeignet sind.“ So sollen nicht zuletzt auch Investoren gezwungen werden sich in der Konkurrenz mit dem Syndikat ebenfalls auf lange Sozialwohnungs-Bindungen zu verpflichten.

Wir haben über die Ankündigung mit Stefan Rost vom Bauverein Wem gehört die Stadt im Mietshäusersyndikat gesprochen.