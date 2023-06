Wohnprojekt S.U.S.I. kritisiert nächtlichen Polizeieinsatz scharf

Wir haben bereits ausführlich über die Nachttanzdemo in Freiburg berichtet, deren Startort per Allgemeinverfügung verboten worden war und die von Anrfang an von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet worden war. Etwa 3500 Menschen nahmen teil. Die Demo endete in der Vauban auf dem Alfred Döblin Platz, nahe der Susi. Von der Polizeilichen Räumung des Platzes bekamen die Bewohner:innen des Mietshäusersyndikats deshalb einiges mit. In einer Stellungnahme dser S.U.S.I kritisiert das Projekt den Polizeieinsatz scharf. Wir haben mit Elio und Asa, zwei Bewohner:innen der S.U.S.I. gesprochen.