Autorin Melibea Obono aus Äquatorialguinea über nicht erwünschte Elternschaft

Die Autorin Melibea Obono aus Äquatorialguinea gründete 2016 die Organisation »Somos Parte del Mundo« (Wir sind Teil der Welt) mit, die über die Situation von LSBTIQ+ in Äquatorialguinea aufklärt. Die feministische Schriftstellerin und Streiterin für Menschenrechte war auf Einladung der Hirschfeld-Eddy-Stiftung zu Besuch in der Kölner Alten Feuerwache. Sie hat von der politischen Situation in ihrem Land berichtet sowie von schockierenden Erlebnissen beim Schreiben ihrer Bücher. Im folgenden Interviewausschnitt geht es um unerwünschte Elternschaft von Lesben und Transpersonen.

Ein Beitrag von Britt Weyde und Christian Klein. 6:20

