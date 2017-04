300 Menschen demonstrieren gegen Abschiebungen nach Afghanistan - Afghanische Gemeinschaft stark vertreten

Am heutigen Samstag haben in Karlsruhe rund 300 Menschen bei herrlichem Wetter gegen Abschiebungen nach Afghanistan demonstriert. Die afghanische Gemeinschaft war stark vertreten und öffnete den Protestzug. Ein Teil der Redebeiträge wurde auf Farsi bzw. Dari gehalten und die Demonstrierenden sangen ein Lied auf Dari über den jahrzehntelangen Krieg in Afghanistan.

Die RednerInnen kritisierten insbesondere, dass die Bundesregierung seit Dezember 2016 Sammelabschiebungen nach Afghanistan durchführt. Das, obwohl Nichtregierungsorganisation und sogar die Vereinten Nationen die Unsicherheit in Afghanistan attestieren. Auch das Land Baden-Württemberg und die grün-schwarze Koalition wurden bei der Demonstration dafür kritisiert, dass sie sich in den vergangenen Wochen an den Sammelabschiebungen nach Afghanistan beteiligt haben.

Bilder von der Demonstration könnt ihr in der Galerie unter dem Text schauen. Eine Audio-Collage der Demonstration mit Auszügen aus den Redebeiträgen hört ihr am Montag im Mittagsmagazin Punkt12 beziehungsweise später auf der Website.