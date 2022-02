Breite Solidaritätsaktionen auch vom Bündnis Feministischer und Frauenstreik

Am Freitag, den 25.02.2022 wird es neue Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst geben.

Es wird verhandelt zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und den Gewerkschaften, also verdi, deutscher Beamtenbund, tarifunion.

Es geht um die kommunalen Einrichtungen, das betrifft also z.B. Erzieher*innen, Kita Mitarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen in kommunalensozialen Einrichtungen, laut verdi sind das 330 000 Beschäftigte und davon sind 245 000 in der Kindererziehung und Kinderbetreuung.

Das Feministische und Frauenstreikbündnis Freiburg und die bundesweite Vernetzung der feministischen Streikgruppen aus 20 Städten in der BRD, unterstützen die Tarifforderungen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Mit einer breiten Solidaritätsaktion: "Euer Streik ist unser Streik".

Mit Luna vom feministischen Frauenstreik sprachen wir über Hintergründe und Einschätzungen, auch im Zusammenhang mit Corona.

(Anmod. im Audio enthalten)