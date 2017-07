Erfolgreiche Europäische Bürgerinitiative gegen Glyphosat – Organisatoren in Deutschland reichen Unterschriften zur Überprüfung ein

Die Europäische Bürgerinitiative gegen das Pestizid Glyphosat ist laut den Organisatoren der Petition in knapp fünf Monaten erfolgreich gewesen. Bereits jetzt hätten deutlich mehr als eine Million Menschen aus allen 28 EU-Mitgliedstaaten die Petition unterschrieben. Die Organisationen, die die Unterschriftensammlung in Deutschland organisierten, haben am gestrigen Montag nach eigenen Angaben mehr als 700.000 Unterschriften beim Bundesverwaltungsamt in Köln zur Überprüfung abgegeben.

Die Organisatorinnen sehen in der erfolgreichen Petition einen "klaren Handlungsauftrag an die EU-Kommission". Sie betrachten Glyphosat als mitverantwortlich für das Artensterben in Europa und fordern ein Verbot dieses Pestizids.

Das Parlament und die Kommission sind verpflichtet, die Organisatorinnen von erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiativen anzuhören. Die Kommission muss dazu noch eine Stellungnahme zum Inhalt der Petition veröffentlichen. Sie wird aber nicht gezwungen, die Forderungen der Petition umzusetzen.

Die Kommission will Glyphosat für weitere zehn Jahre in der EU erlauben. Laut den Organisatoren der Petition sollen die Vertreterinnen der EU-Mitgliedstaaten bereits am 19. Juli über die Wiederzulassung diskutieren. Eine Abstimmung wird im Herbst erwartet.

