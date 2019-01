Kommerzielle Unternehmen im Saldo mit Zuschussbedarf von Stadthaushalt in nächsten vier Jahren

Der Montag war Tage der Vorlage und Erörterung des Beteiligungsbericht 2018 im Hauptausschus des Gemeinderates . Mit Ausnahme der Sparkasse Freiburg kamen die meist männlichen Geschäftsführer in den Ratssaal in Freiburg.

Für RDL beobachtete Michael zunächst die Pressekonferenz des Finanzbürgermeisters Stefan Breiter und dann die Sitzung des Hauptauschuss.

Hier sein Bericht, der unter anderm nicht Auftauchendes, die Ursachen von weiteren vier Jahren der Verlustabdeckung für kommerzielle Unternehmungen und sonstige Kuriositäten wie unterschiedliche Herstellungskosten in den Aussagen der Geschäftsführer z.b. bei der Stadtbau zum Thema hat.