Mitglied der Basisdemokratischen Linken war Vertrauensperson des Verfassungsschutzes

In Göttingen wurde am Dienstag ein Spitzels des Verfassungsschutzes enttarnt. Laut Informationen verschiedener Internetplattformen handelt es sich bei ihm um Gerrit Greimann, der vom Verfassungsschutz als sogenannte Vertrauensperson angeworben wurde, um die linke Szene in Göttingen auszuforschen. Er war an der Universität Göttingen in der basisdemokratischen Linken aktiv, die Teil der interventionistischen Linken sind. Wir haben über den Fall mit Haller von der basisdemokratischen Linken gesprochen.