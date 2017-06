Nachplappern ist auch keine Lösung!

Uwe Mauch ist Chef des Freiburger Lokalteils der Badischen Zeitung. Sein Kollege Frank Zimmermann berichtete unter der Schlagzeile "Stadtbau investiert halbe Milliarde" über die Bilanzpressekonfrenz der grössten Freiburger Vermieterin, der100% Stadttochter, FSB.

Sein Chef Uwe Mauch war nicht auf der Medienkonferenz der FSB. Gleichwohl kommentiert er das Jahresergebnis 2016 ungeniert von einer halben Milliarde für 2000 Mietwohnungen ist bei Ihm die Rede. Einfach nur falsch!

Nicht nur werden diese Mietwohnungen gerade nicht in den nächsten "acht Jahren", sondern allenfalls 795 bei über 200 dafür abgerisssenen, teilweise schon in 2016 (Binzengrün minus 90, Neubau 40 Mietwohnungen, ECA- Schildacker usw.).

Mauch will aber liebend gern der FSB attestieren, sie komme "ihren Auftrag ziemlich nahe, für Wohnraum zu sorgen, und zwar für möglichst günstigen"

Dass Uwe Mauch dabei verschweigt, dass das Ziel direkt auf finanziell schwächer gestellte Menschen- und Personengruppen Freiburgs gerichtet sein müsste, scheint dem erweiterten Pressestab der Stadtverwaltung im BZ-Lokalteil so "natürlich" wie die grünschwarze Stadträte Mehrheit im Aufsichtsrat der FSB, die längst nicht mehr mit den Mehrheitsverhältnissen im Gemeinderat entspricht. Beinah schon geschenkt.

Aber Mauch muss als kongenialer Kommentator einen Schritt weitergehen: "Dank Bauträgergeschäft ist die Stadtbau GmbH hoch profitabel, wie die Renditen der vergangenen zwei Jahre zeigen"

Zwar stimmt es, das die FSB - nicht nur in den letzten 2 Jahren - in ihren ausgewiesenen Renditen (2016: 8, davor 12 Prozent) hochprofitabel ist. Erst recht seit sie Erbbau-Grundstücke z.B. im Stühlinger/ Brühl-Beurbarung nicht von der Stadt kaufen muss, statt den von den Mietern via Miete einkassierten Erbauzins an den Stadthaushalt zahlen zu müssen.

Schlichter Unsinn ist aber, dass die "hohen Renditen" der letzten 2 Jahre dem Bauträgergeschäft zu danken sind. Hätte Uwe Mauch in die Presseunterlagen der FSB geschaut, wüsste er, dass deren vermeintlicher Bauträger- "Überschuss" in 2016 gerade mal 0,8 Mio.€ zum Jahresergebnis beiträgt. Die Hausbewirtschaftung aus Mietern lieferte 2,1 Mio.€ , Solarerlöse wie andere Nebengeschäfte 4,1 Mio.€.

Wenn aber nahezu ein Drittel (!) der Durchschnitts- Wohnungsmietenerlöse von 6,24 € aber für Zins- und Kredittilgung verwendet wird, sollte auch ein so vorgeblich gründlicher, vornehmlich aber Ranking verliebter Journalist wie Mauch mal genauer hinschauen.

Zu den Bilanzierungsgrundsätzen der FSB gehört nämlich zwar die gebauten Eigentumswohnungen im Umlaufvermögen zu aktivieren (und später auch den Verkaufs-"Überschuss" als Umsatzerlös).

Nicht enthalten ist aber der laufende Zins- und Tilgungsaufwand dieser in Bau befindlichen Anlagen bei der Handelsware Eigentumswohnung. Sie werden nicht in die Herstellungskosten einberechnet, sind aber in den 2,21 € je qm der Durchschnittsmiete aller Mieterinnen enthalten.

Wenn also in den nächsten acht Jahren unter 800 Mietwohnungen neuerstellt werden, bezahlen mit - aktuell in 2016 - 0,2 €/qm die aktuellen Mieterinnen nicht nur die Mietausfälle der abgerissenen Mietwohnungen (Binzengrün 34. bald ECA-Siedlung und Metzgergrün) mit.

Auch die laufenden schon in der Bauzeit (meist 2 Jahre) Zins- und Tilgungsaufwendungen der 270 Mio. € für die Mietwohnungen wie eben auch die für die 200 Mio. € der über 500 Eigentumswohnungen wird als laufender Aufwand von der FSB aus laufenden Mieteinnahmen bestritten.

Diese SummeN sollten die gemeinderätlichen Aufsichtsräte wie Journalisten erfragen UND VERÖFFENTLICHEN, vom Zins- und Tilgungsaufwand weiterverkaufter Sonderprojekten, die über die FSB abgewickelt werden, ganz zu schweigen.

Dafür ist die Zeit reif und nicht für Mieterbeirats-Bashing!

Beim BZ LokalChef Mauch scheint aber eher nachplappern in Mode zu stehen!

Meint: K.-Michael Menzel (15.6.2017)