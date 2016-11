Ab Samstag,26.November 2016 ist die Ausstellung Nationalsozialismus in Freiburg für die allgemeine Öffentlichkeit geöffnet bis zum 17.Oktober 2017. (Nach Privatführung für die Freunde des Augustiner Museums, die Badische zeitung und am freitag den Rest der Presse)

In gewisser Weise bezechnend ist, dass erst 71 Jahre nach der gewaltsamen Niederschlagung der Nazibarbarei durch die allierten Truppen, das öffentlich verfasste Freiburg solch eine Ausstellung auf die Beine bringen konnte. Immerhin konnte die der Erinnerung des allierten Luftangriffs am 27.November 1944 nach 50 Jahren mit oft sehr zweifelhaften Resultaten schon 1995 die vermeintlich eigene "Opferrolle" erinnert werden! Mit drei Jahren Vorbereitung und einem knappen Budget von voraussichtlich 500.000 € in das leider - trotz 3 sprachiger Ausszeichung - der audioguide keine französische oder englische Entsprechung hat- und nur auf deutsch vorhanden ist.

Umso höher können die Erwartungen an die Ausstellunsgmachenden gerichtet sein. Umso tiefer kann manche Enttäuschung ausfallen.



Die Macher*innen der Ausstellung haben sich auf eine um Personen und ihr Verhaletn in den Jahren 1933 bis 1945 zentrierte Ausstellung entschieden (und einen Designer angagiert). Die zugeordneten Objekte und Texte in drei "Kabinette" die den Nährboden für den Aufstieg, die Heilsversprechen uund Hoffungen sowie das Scheitern der als sog .Volksgemeinschaft gedachten völkischen ideologie und Praxis sowie den Ausschluss aus dieser völkischen Gemeinschaft zugeordnet sind. Zum Eingang werden die Besucher*innen nicht nur einer Vielzahl von "Fragen" und Statements - /Wer/Warum/Wie/Was - begrüßt, sondern auch, diesmal mit Einwilligung der jüdischen Gemeinden, eine bis zum Umbau der Alten Synagoge 1926 Turmspitze, die bei den Umgarbungen im Sommer 2016 auf dem Platz der Alten Synagoge ausgegraben wurde.

Insbesondere in den Personenzentrierten bewusst licht gehaltenen - Zenatralräumen (mit Chor) sind die Wände mit Zeitachsen versehen: U.a. zu historischen seit 1918-1945, zu Gesetzgebung des Ausschluss von den Nazis zur Vernichtung anheimgegebenen Menschengruppen . Die drei Kabinette sind demgegenüber in dunklen Farben gehalten.



In gewisser Weise enttäuschend ist, wie wenig von schon erforscheten Dokumenten zu Arbeiterbewegung und linken Widerstand Gebrauch gemacht wurde. Immerhin war Freiburg bei den letzten angeblichen freien Wahlen (mit inhaftierten Kommunisten und Sozialdemokraten) am 5.3.1933 mit 30 % Zentrum 14 % SPD und KPD 8% die Weimarer "Mehrheit" entgegen der Überschrift im Kabinett nach dem 1 Weltkrieg "Politische Zersplitterung" tendenziell noch in Kraft.

Enttäuschend auch, dass sowohl von den Zeugnissen der Zwangsemigrierten (es gab unter OB Böhme eine Einladung an viele Opfergruppen mit zahlreichen Tondokumenten) , den Recherchen der Lessing-Realschule, die weit über die abgebildeten zu der Zwangsschule für jüdische Kinder hinausgingen, nahezu kein Gebrauch gemacht wurde. (Dies gilt auch für Zwangsarbeit in Freiburg und die beispielhafte Arbeit Janusz Korczack Gesellschaft)

Direkt für eine sich auch der Aufklärung namentlich auch jüngerer Generationen verpflichteten Ausstellungskonzept tendenziell kontraproduktiv ist jedoch in der Kammer zum Nährboden der nationalsozialistischen vermeintlichen "Machtergreifung" zu bezeichnen. In dieser Ausstellungskammer wird das Teil-Ausstellungs Diktum "Trauma des verlorenen Krieges" vorangestellt. In wieweit die Freiburger Gesellschaft des Zwischenkreiges tatsächlich die völkisch-nationalistischen Narrative vom "Versailler Schandfrieden" , der völkischen Rassenideologie, die deutsche Frauen vor Juden, Negern und anderen Rassefremden warnten, oder den "Ruhrkampf 1923" mit seinen oberbadischen Auswirkungen aber vor der Stabilisierung wirklich teilten oder in wie weit selbst im katholischen ZentrumsFreibrug der Jazz, dei moderne Arvhitektur der Gartenstadt oder die steiegende Teilhabe von Frauen (inkl. Wahlrecht ab 1918) auch als Fortschritt begriffen bleibt eher offen.

Das gefundene Schlieppe-Modell

Das die Ausstellung begleitende Buch ist jedenfalls wesentlich differenzierter in seinen Facetten und dringend allen Besucher*innen zu empfehlen.