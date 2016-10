In Stuttgart findet am Samstag den 22. Oktober eine Kundgebung gegen Abschiebungen nach Afghanistan statt. Die Kundgebung, die um 13.30 Uhr am Schlossplatz startet, wurde von ehemaligen Afghanischen Flüchtlingen organisiert und wird auch vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat unterstützt.

Über die Hintergründe des Protests sprachen wir mit Edris Joya, der 2010 als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland gekommen ist und die Kundgebung mitorganisiert hat.