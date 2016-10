Mitglied der Bewegung 136 fordert Selbstverwaltung statt Syriza

Kostas Marioglou, Aktivist der Bewegung 136, die sich seit 2011 erfolgreich gegen die Privatisierung der Wasserversorgung von Thessaloniki gewehrt hatte, hat die Syriza-Regierung gegenüber Radio Dreyeckland scharf kritisiert. Das griechische Parlament hatte Ende September mit knapper Mehrheit weitreichenden Privatisierungsplänen zugestimmt. Die Mehrheit kam mit den Stimmen der Regierungskoalition zustande, die sich mit 152 von 153 Stimmen dafür ausgesprochen hatte. Marioglou hatte sich als Mitarbeiter des Wasserwerks von Thessaloniki für eine demokratische Kontrolle über das Wasser engagiert. "Jetzt, wo die Illusionen von der "linken" Regierung sich in Luft aufgelöst haben, lautet die einzige Lösung Selbstorganisation der Menschen in nichtkommerziellen Kooperativen, die mit den Mitteln der direkten Demokratie funktionieren. Das ist überhaupt der Ausweg aus der kapitalistischen Krise", so Marioglou. Er hoffe noch auf eine baldige gute Lösung für die kommunale Wasser- und Abwassergesellschaft.

In der kommenden Woche senden wir ein Interview mit Kostas Marioglou.