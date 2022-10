Kommt doch noch einige Einigung beim Eigenanteil der Eltern- oder geht es in eine Vertagung?

In mittlerweile dritter Runde erst in der gemeinsamen Sitzung des Schul- und Migrationsausschuß , dann im 10. Haupt- und Finanzausschuß am Montag, jetzt am Dienstag 11. Oktober im Kinder- und Jugendausschuß wurde die Vorlage zum Schulessen erörtert. Während die Räte die Vorlage des AKI in städtischen Kindergärten (20 von 23 beziehen Essen) nur ein ein – vegetarisches – Essen anzubieten und den Elternanteil der Eltern, die z.b. kein Wohngeld bekommen, zu erhöhen, noch konzentriert mit dem Willen auf Einigung berieten und eine gemeinsame Formel - gut,schmackhaft möglichst für alle erschwinglich und einfach - zu finden schienen, sieht es in der 41. Woche ganz anders aus.

Die Zeit der populistischen Propaganda-Versuchung – wie bei der Verkehrspolitik - scheint überhand zu gewinnen.

Schien es im ASW und MIA am 22.9.22 noch um die Defizite des Wissens insbesondere der CDU zur Zielerreichung zu gehen, spielte nur im Jupi-Beitrag die Erhöhung des Elternanteils zu Lasten des Stadtaufwandes aber sonst kaum eine Rolle (s.a.RDL Bericht). Nach 18.Tagen also nach knapp drei Wochen legte die CDU am 10.10.22 nach der Sitzung des Hauptausschuß ein raumgreifende Datenanfrage vor mit Klimpern beim Elternrecht und Kinderwohlbeteiligung, die im KJHA teilweise mündlich beantwortet wurde. Verbunden mit einem Vertagungs-Ultitmatum

Zu diesem Zeitpunkt war dem Springerkonzern-Aufhetztblatt mit den vier Buchstaben schon durchgesteckt die offensichtliche Quatsch-Schlagzeile „Fleischverbot an Freiburger Schulen!„ Genüsslich vom FDP Matador im Hauptausschuß am 10.10.22 als Steilvorlage zum eigenen Wahkldebakel zelebriert.

Der Sturm im Wasserglas brach sich jetzt unverhohlen Bahn. Die CDU bekräftigte ihre Vertagungsdrohung. Ihr kleiner Konkurrent Freie Wähler ging in Vorleistung und stellte ihm nach Ankündigung in KJHA am Dienstag.

Zweifellos liegt es aber auch am – erzwungenen? – Starrsinn des Schuldezernats bzw. Bürgermeisteramtes. So mußte Stadtrat Rausch im KJHA noch einmal die von RDL längst aufgegriffene Abwälzung der Stadtkosten auf die Elternanteile aufgreifen. 2:19

Die Schulbürgermeisterin Christine Buchheit schien nicht den geringsten Spielraum zu haben, sich bei der Erhöhung von 3,90 € auf 4,80€ in 2024 auch nur ansatzweise zu bewegen.

Also – angesichts des Liebäugeln von SPD und Grünen mit der CDU – wird entweder ein fauler Kompromiß bei den Fleisch/Fischtag zu Lasten der Elternanteile oder gestufte – wieviele Kinder beim Schulesssen, eine Zone PlusX über Wohngeldberechtigung – Elternanteile gefunden.

Irgendwie irre meint Michael Menzel

die Herrichtung einer neuen (ideologischen) Schlachtplatte

