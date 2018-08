Roma Familien-Abschiebung aus Baden-Württemberg

Am heutigen Montag den 27. August fand wieder eine von drei monatlichen Sammelabschiebungen aus Baden-Württemberg in den Balkan statt. Wieder einmal waren hauptsächlich Roma-Familien betroffen. Insgesamt wurden 36 Menschen per Sammelabschiebung vom Baden-Airpark nach Serbien und Mazedonien geflogen. 21 nach Serbien und 15 nach Mazedonien. Für die Abschiebung eingeplant waren laut Regierungspräsidium Karlsruhe ursprünglich 80 Personen. 14 der Betroffenen lebten zuvor noch in Landeserstaufnahmeeinrichtungen. Fast alle Abgeschobenen, nämlich 27 gehören der Minderheit der Roma an. Es wurden 14 Kinder bis 14 Jahren verfrachtet. Die nächste Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg, diesmal nach Albanien, wird laut Aktion Bleiberecht am Montag den 3. September stattfinden. (FK)