Die israelfeindliche Demonstration vom vergangenen Samstag zeigt die zunehmende Aggressivität und Fanatismus der palästinasolidarischen Szene, wie Redakteur Julian Rzepa in dem Meinungsbeitrag ausführt. Begeleitet wird das ganze mit arroganter Faktenresistenz, wie sich bei der Diskussion im Anschluss an das Podiumgesprächs "The Dark Side of Solidarity" gezeigt hat.