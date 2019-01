Auftakt der Kampagne für neuen Stadtteil Dietenbach

Am Freitag den 11. Januar luden die Fraktionen im Freiburger Gemeinderat, die den neuen Stadtteil Dietenbach errichten lassen wollen, also alle außer Freiburg Lebenswert, zur Pressekonferenz. Sie starteten damit den Wahlkampf für ein NEIN beim Bürgerentscheid am 24. Februar. Die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum war Kernargument pro Dietenbach. RDL Zusammenfassung der Pressekonferenz: 9:13