„Einige Maßnahmen wirken so, als hätte die AfD die Feder geführt“

Am heutigen Donnerstag den 23. März wurde im Bundestag der Gesetzesentwurf "zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht" in der ersten Lesung behandelt. Wir haben über den Gesetzesentwurf, der u.a. das massenhafte Auslesen von Handydaten, eine Ausweitung der Abschiebehaft und das verstärkte Rausdrängen von Flüchtlingen per "freiwilliger Rückreise" vorsieht, mit Bernd Mesovic von Pro Asyl gesprochen.