Gut 300 demonstrieren in Freiburg gegen Abschiebungen nach Gambia und "geordnete Rückkehrgesetz"

Gut 300 Menschen haben am Samstag in Freiburg an einer antirassistischen Demonstration gegen Abschiebungen teilgenommen. Flüchtlinge aus Gambia hatten die Demo initiiert um gegen die brutalen Sammelabschiebungen aus Gambia zu protesieren. Unter dem Slogan "Abschiebungen sind keine Lösung§ protestierten zahlreiche Geflüchtete und einige Unterstützer*innen. Aus die geplante weitere Entrechtung von Schutzsuchenden und Unterstützer*innen durch das geplante "geordnete Rückkehrgesetz" wurde scharf kritisiert. RDL begleitete die Demonstration und sammelte Reden und Eindrücke:

Refugees for Refugees Rede: 7:12

Our Voice Rede: 8:28

Kritik am geordnete Rückkehrgesetz: 8:50

Geflüchtete aus Gambia: 4:33