Protest in Freiburg am Jahrestag der Einführung von Studiengebühren durch Grün-Schwarz.

Seit einem Jahr müssen Studierende aus Nicht-EU Staaten in Baden-Württemberg 1500 € Studiengebühren pro Semester zahlen. Für das Zweitstudium müssen alle Studierende 650 € pro Semester zahlen. Gegen diese Studiengebühren fand, organisiert vom Studierendenrat der Freiburger Universität, unter Beteiligung der anderen Freiburger ASten, an diesem Donnerstag eine Protestkundgebung am Platz der Alten Synagoge statt. Wir haben mit Leon vom AStA der Freiburger Universität über 1 Jahr Studiengebühren gesprochen.