Espaco Aberto: Série - Nossas Amazônias? Episódio 01 Completo - (brasilianisch) 23.04.2023

Mês de Abril, "mês indígena”, e o Espaço aberto lança o primeiro episódio da série:

Nossas Amazônias?

Como a voz indígena se entrelaça com a ciência?

O que preservar e restaurar em contextos onde não existe democracia?

No primeiro episódio, confiram a voz da jornalista, documentarista, produtora de audiovisual e cineasta indígena Olinda Yawar Tupinambá em trecho de entrevista moderada por Anápuáka Muniz Tupinambá Hãhãhãe, também indígena, criador do conceito de Etnomídia indígena e fundador da rádio Yandê. Olinda Tupinambá possui um trabalho artístico, além de seu trabalho com ativismo ambiental, social e filosófico.

Respiramos com Mayra Flores Tavares, agrônoma, pesquisadora visitante da universidade de Freiburg através da Bolsa Climate Protection Fellowship da Fundação Alexander von Humboldt. Um programa que tem como ideal selecionar potenciais líderes ambientais dos chamados “países do sul” para desenvolver pesquisa na Alemanha, aprender e trocar conhecimento e experiências entre os colegas e as instituições alemãs da área. Mayra trabalha há 10 anos com restauração ecológica da Mata Atlântica brasileira.

"Entre os dias 1º de janeiro e 10 de abril deste ano, um total de 52 pessoas foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso representa um crescimento de 79% em relação ao mesmo período em 2022." Estes e muitos outros, são dados expostos pelo Instituto Fogo Cruzado. Cecília Olliveira, jornalista dedicada à cobertura do tráfico de drogas e armas e à violência, cofundadora do Intercept Brasil, diretora fundadora do Instituto Fogo Cruzado e diretora da associação brasileira de jornalismo investigativo traz ao programa sua experiência, comprometimento e atuação brilhante.

Agradecemos muito por todas essas vozes.

Trilha sonora:

Anunciação - Alceu Valença;

Tô voltando - Simone;

Ney MAtogrosso Secos e Molhados - Sangue latino;

Zumbi - Jorge Ben;

Na Aldeia - Teresa Cristina;

Tanto mar - Mulheres de Chico;

História para ninar gente grande, enredo apresentado pela Estação Primeira de Mangueira, em 2019;

Território ancestral - Kaê Guajajara.

Créditos:

Rádio Yandê - www.radioyande.com (atualmente fora do ar por atualização da plataforma)

Fontes:

Rádio Yandê - www.radioyande.com

Instituo Fogo Cruzado - https://fogocruzado.org.br/

Pacto pela restauracao da mata atlântica - https://pactomataatlantica.org.br/

Projeto de Mapeamento Anual do Uso e Cobertura da Terra no Brasil, o MapBiomas: Mapbiomas Brasil

Trabalhos de Olinda Yawar Tupinambá

Artístico: yawar.art.br

Ativismo ambiental, social e filosófico: kaapora.eco.br - Projeto Kaapora

Filosófico: okarakaapora.org