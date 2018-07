Kundgebung am Samstag zwischen 12 Uhr und 16 Uhr am Platz der Alten Synagoge

Nach der ersten Seebrücken-Demo am vergangenen Samstag in Freiburg an der nach RDL Zählung etwa 1300 Menschen teilgenommen haben, findet an diesem Samstag erneut eine Kundgebung des Seebrücken-Bündnisses statt. Motto: Stoppt das Sterben – nicht die Rettenden!

Über die Kundgebung, an der auch der Kapitän der Lifeline Claus-Peter Reisch, der in Malta angeklagt ist, teilnehmen wird, haben wir mit Markus, Anmelder der Kundgebung gesprochen, zunächst mit einem Rückblick auf die vergangene Demonstration.