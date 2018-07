Bürgermeister Horn lässt Brief von Nachkommen der deportierten jüdischen Gemeinde Freiburg unbeantwortet

Im Wahlkampf hatte der jetzige Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn versprochen, für ein würdiges Gedenken am Platz der Alten Synagoge zu sorgen. Der Sprecher der Nachkommen der Mitglieder der ehemaligen israelitischen Gemeinde von Freiburg Francois Blum freute sich wie viele andere Nachfahren der deportierten und zum großen Ermordeten Jüdinnen und Juden Freiburgs über die Wahl Horns. Er rief ihn dann wegen der Sache an, hatte ein kurzes Telefongespräch mit Horn und wurde auf einen Gesprächstermin Ende August vertröstet. Wenn man mit Blum spricht spürt man regelrecht, wie den Nachfahren die Bilder vom in ein Planschbecken umgewandelten Areal der zerstörten und ausgeraubten Synagoge förmlich wehtun. Außerdem befürchtet Blum nicht ohne Grund, dass bis er Horn sprechen darf, die wichtigen Entscheidungen bereits gefallen sind. Also schrieb er Horn erst per E-Mail, dann auch per Post und machte den Brief öffentlich. Eine Antwort hat er nicht bekommen. Die Stadt fürchtet sich anscheinend vor einer aufkommenden "Pro-Planschbecken-Bewegung". Dabei wäre es gut, wenn Horn mit Blum bald ins Gespräch käme, nicht nur weil der jetzige Zustand eine schande für unsere ach so liberale Stadt ist, sondern auch weil Blum einen interessanten Vorschlag für eine alternative Gestaltung zum Planschbecken hat. Radio Dreyeckland sprach mit Francois Blum.

