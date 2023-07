"Der Begriff Femizid fiel kein einziges Mal"

Vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts wurde gestern, Montag, den 10. Juli verhandelt gegen einen 63 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am frühen Morgen des 11.01.2023 auf offener Straße in Freiburg seine ehemalige Beziehungspartnerin sowie deren Mutter mit einem Messer angegriffen zu haben, um sich für die kurze Zeit zuvor erfolgte Trennung zu rächen. Zunächst hätten die Geschädigten versucht, in ihre Wohnung zu flüchten, jedoch habe der Angeklagte diese im Bereich des Hauseingangs eingeholt und habe sofort auf die beiden Frauen eingestochen. Infolge der Stichverletzungen sei die Mutter seiner ehemaligen Partnerin noch am Vormittag des 11.01.2023 verstorben. Deren Tochter, die zunächst in Lebensgefahr geschwebt habe, sei erheblich verletzt worden. Nach der Tat sei der derzeit in Untersuchungshaft befindliche Angeklagte mit seinem Fahrzeug geflüchtet, habe aber etwa 1 Stunde später an der Autobahn im Bereich Achern festgenommen werden können.

Der Kollege Flauschi hat für uns den Prozessauftakt beobachtet.

