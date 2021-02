"Kriminalitätsfurcht ist Trigger für andere Lebens- und Zukunftsängste"

„Großteil der Bürger will mehr Sicherheit und mehr Polizei“ so titelte die Badische Zeitung am letzten Donnerstag und Chefredakteur Fricker verstärkte in einem Kommentar nochmal. „Die Parteien im Land unterschätzen das Thema Innere Sicherheit.“

Die Artikel in der BZ entstanden aus einer Umfrage, die 78 baden-württembergische Tageszeitungen beim Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) in Auftrag gegeben haben. Das IfD befragte mehr als 1000 Menschen über 18 Jahren im Südwesten. Wenn so viele Tageszeitungen eine Umfrage nutzen, entsteht ein gewisser Einfluss. Deshalb lohnt sich die kritische Betrachtung der Umfrage und der Berichterstattung, die die Tageszeitungen daraus machen. Wir haben uns mit Professor Roland Hefendehl vom Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht an der Uni Freiburg gefragt, ob hinter dem Wunsch nach mehr Sicherheit, wirklich nur der Wunsch nach mehr Polizei steckt und was von der medialen Berichterstattung zu halten ist.