Chef des Baurechtsamt Engel zieht bei Dietenbach Gewinner-Preisverleihung erneut 50%-Quote für sozial geförderten Wohngsbau in Frage

Er war bei der Präsentation des Siegerentwurfs für den neuen Stadtteil Dietenbach zwar der letzte Redner. Was aber der Chef der operativen Bauplanungsumsetzung (PG Dietenbach) dann zum Besten gab, war doch eher besorgniserregend. Quasi als lästige Beigabe des Gemeinderates erwähnte Prof. Engels die Forderung aus dem Gemeinderat, 50 % sozialen Mietewohnungsbau "anzustreben". Dermassen unverbindlich und nach dem Beschweigen dieser Quote durch sowohl den Baubürgermeister Prof. Haag wie dem OB Martin Horn in ihren Stellungnahmen zum Dietenbach Planentwurf der siegreichen Architekten stieß diese Vorstoß doch mächtig in das Horn für die Verfechter eines Bürgerentscheids gegen den Stadtteil. Gerade diese bezweifeln ja die Verbindlichkeit dieser Zielsetzung im mit 6.000 bis 6.500 Wohngen intendierten letzten großen Wohn(bau) gebiet in Freiburg. Diesen Zweifel verlieh nun der Bauordnungsrechtsamtsleiter, der auch die Grundstücksvergabekonzepte federführend leitet, neue Nahrung.

Angesichts der Tatsache, daß bereits in den Vorplanungen, die er leitete, von Empirica Auftragsgutachten angefordert wurden, die von gerade einmal 15 % sozialgeförderten und gebundenen Wohnungen sprachen, ein erneuter Versuch, den Willen der Gemeinderats Mehrheit und der überwältigenden Mehreit der Bevölkerung in Freiburg, die endlich erschwinglichen Mietwohnungsbau will, zu hintertreiben!

Lange kann solche offen angekündigte Topedierung der Ziele des neugewälten OB, der Gemeinderatsmehrheit wie der Bevölkerung nach der Sabotage des FSB Chefs Klausmann nicht mehr ohne Folgen für die Glaubwürdigkeit der Verwaltungsspitze und des Gemeinderates mehr bleiben.

(kmm)