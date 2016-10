Flüchtlinge waren 7-9 Monate in der Notfallunterkunft Stadthalle

Am Donnerstag den 6. Oktober fand in Freiburg eine Zukunftswerkstatt statt, die sich mit den Lebensbedingungen von Flüchtlingen auseinandersetzen sollte. Konkret ging es um die Bedingungen in der städtischen Notunterkunft in der Stadthalle. Die Stadt Freiburg will diese Notfallunterkunft Ende 2016 schließen. Im Vorfeld der Werkstatt waren Interviews mit Geflüchteten, Ehrenamtlichen und städtischen Mitarbeitern geführt worden. Es sollen Lösungen für aktuelle Herausforderungen von Geflüchteten in der Stadt Freiburg entwickelt werden. Die Interviews und die Zukunftswerkstatt, war Teil eines Forschungsprojektes an der EH Freiburg. Koordiniert wurde das Projekt von Anna Fünfgeld mit der wir über die Ergebnisse des Projektes gesprochen haben. Die Geflüchteten waren keinesfalls nur kurz in der Stadthalle untergebracht und die Themen Wohnen, Arbeiten und soziale Kontakte interessieren sie besonders.